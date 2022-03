Calciomercato Juventus, svolta immediata: “Rinnovo rifiutato”

Calciomercato Juventus, la svolta è immediata: dalla Spagna sicuri che il giocatore abbia rifiutato il rinnovo. Affare a zero possibile

Il Mundo Deportivo spiega a chiare lettere che il calciatore avrebbe rifiutato il rinnovo. E il fatto che alla fine della stagione si potrebbe svincolare sicuramente mette apprensioni da quelle parti. Una cosa che invece fa enorme piacere alla Juventus che, sul giocatore in scadenza, ci ha messo gli occhi addosso da un poco di tempo e che potrebbe anche decidere di affondare il colpo.

Soprattutto piace ad Allegri Sergi Roberto: la sua duttilità è fuori discussione. Può giocare sia in mezzo al campo che anche abbassarsi sulla linea di difesa come spesso è stato impiegato negli anni scorsi al Barcellona. Un poco meno quest’anno – sono solamente 9 le presenze in Liga – che potrebbero anche spingerlo a dire addio al club catalano.

Calciomercato Juventus, affare Sergi Roberto

Indubbio che Sergi Roberto – trent’anni – a parametro zero sarebbe un’occasione importante e da tenere ovviamente in considerazione. La sensazione – spiega il sito spagnolo – è che il rinnovo ormai sia in alto mare soprattutto per alcune prese di posizione del giocatore che avrebbe rifiutato di ridursi l’ingaggio così come hanno fatto altri elementi del Barcellona andando incontro alle richieste societarie. Ma dal canto suo il centrocampista avrebbe negato questa cosa. Insomma, le frizioni ci sono state e potrebbero portare a un addio alla fine della stagione. Con la dirigenza bianconera che ovviamente guarda interessata e che annusa il colpo grosso.