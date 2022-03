Calciomercato, Xavi spalle al muro | La Juventus lo ha “stregato”

Calciomercato, Xavi sta cercando di convincere in tutti i modi il giocatore del progetto. Ma lo stesso è “stregato” dalla Juventus. Trattativa aperta, ma non facile

Il Barcellona è sicuramente in ripresa. Ha un tecnico preparato, ha investito sul mercato a gennaio, e ha già piazzato un colpo importante per la prossima stagione come Christensen, che firmerà a parametro zero per il club catalano. Insomma da quelle parti le cose si stanno mettendo decisamente a posto.

C’è un problema però, se così possiamo chiamarlo. Alcuni non sembrano essere decisamente convinti del futuro in Catalogna. Uno di questi porta il nome del centrocampista De Jong, grande amico di De Ligt, che potrebbe anche decidere di cambiare maglia alla fine della stagione. Voci che hanno costretto, secondo Il Tirreno, a far intervenire in prima persona il tecnico che ha preso il posto di Koeman per esporre il proprio progetto.

Calciomercato, la Juventus attenta alla questione

Senza dubbio il profilo di De Jong piace ad Allegri e anche alla Juventus. E il fatto che ci sia De Ligt in squadra potrebbe spingere l’olandese a valutare attentamente le proposte. A quanto pare il centrocampista è stato stregato da queste attenzioni bianconere nel corso dell’ultimo periodo. E si starebbe anche guardando attorno.

La trattativa al momento non c’è, è evidente anche questo, e appare comunque di difficile riuscita. Ma quello che Cherubini ha in mente al momento è quello di continuare il pressing a fari spenti che piano piano potrebbe fare breccia in maniera definitiva dentro il cuore di De Jong. Di sviluppi ce ne saranno sicuramente nei prossimi mesi e soprattutto a bocce ferme. Ma la Juve monitora con enorme interesse l’evolversi della situazione.