Juventus, allarme Cuadrado | Ecco perché non si è allenato

Juventus, un problema per Cuadrado, ecco perché il colombiano non si è allenato e chi potrebbe giocare al suo posto.

Juventus, Cuadrado non si è allenato e non sembra potrà esserci nella sfida contro la Sampdoria. Il motivo? Come riporta il giornalista ‘Giovanni Albanese’ la causa dell’assenza all’allenamento del colombiano è febbre.

Certamente non un periodo fortunato per quanto concerne i tanti infortuni e gli assenti in casa bianconera, che poco a poco, però, stanno tornando, salvo i giocatori infortunati fino alla prossima stagione, cioè McKennie e Federico Chiesa. Cuadrado non si è presentato all’allenamento di stamane a causa della febbre. Akè, invece, si allena in palestra.

Juventus, Cuadrado fuori a causa della febbre | Chi potrebbe giocare sabato

Al posto di Cuadrado che non è escluso che possa, alla fine, già riprendersi, potrebbe subentrare Aké che si starebbe allenando in palestra.

Per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League, prevista per la prossima settimana, la Juventus punterà a recuperare uomini importanti in difesa partendo dal duo consolidato Bonucci-Chiellini. I ragazzi non possono più sbagliare partite e il sogno di chiudere positivamente tutte le competizioni c’è ancora ed è, comunque, raggiungibile. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.