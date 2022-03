Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo | La decisione è presa

Non ci sono solamente acquisti in vista nel prossimo calciomercato della Juventus ma anche delle cessioni importanti per il bilancio.

Cosa succederà nei prossimi mesi è ancora troppo presto per dirlo. Di sicuro la dirigenza bianconera si è messa già all’opera però per portare a Torino quei calciatori necessari per dare maggiore qualità alla rosa di Massimiliano Allegri. Ogni reparto del campo andrà puntellato con elementi giovani che possano essere per anni delle colonne della squadra juventina.

Tuttavia si dovrà pensare anche alle cessioni. Perché è importante contenere le spese e per questo motivo andrà anche tenuto d’occhio il monte ingaggi. Ci saranno dei calciatori dunque destinati a lasciare la Juventus e un tesoretto potrebbe arrivare anche da quei giocatori che attualmente si trovano in prestito altrove.

Calciomercato Juventus, il Torino pronto a riscattare Mandragora

Una delle cessioni in vista potrebbe essere quella di Rolando Mandragora, mediano che oggi veste la maglia del Torino dove sta giocando con continuità e con un ottimo rendimento. Proprio le prestazioni del mediano avrebbero convinto il presidente Cairo a fare un investimento.

#Torino are working for the contracts extensions of Stephane #Singo (Toro have the unilateral option for 2024) and Rolando #Mandragora (Cairo is ready to sign him on a permanent deal from #Juventus for €9M). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 9, 2022

Come ha spiegato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, la società granata è pronta a rilevare il cartellino di Mandragora mettendo sul piatto 9 milioni di euro. Il Torino infatti punta molto su di lui e vorrebbe fargli firmare un contratto pluriennale per renderlo un elemento chiave della squadra. Un’offerta che potrebbe soddisfare le richieste dei bianconeri.