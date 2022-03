Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter | La sentenza dei bookmaker

Calciomercato Juventus, l’attaccante argentino appare sempre più lontano dopo l’ennesimo rinvio del summit per il rinnovo.

Un altro rinvio. L’ennesimo. Quella tra Paulo Dybala e la Juventus sta diventando una vera e propria telenovela, di cui – al momento – non si intravede la fine. Posticipato il summit che doveva avere luogo nella giornata di oggi: la dirigenza vuole altro tempo per riflettere, il giocatore per continuare a pensare quale sia la soluzione migliore.

Un tira e molla che non fa bene a nessuno. Soprattutto al numero dieci bianconero, ancora alle prese con il problema muscolare che lo affligge da settimane. Dybala non è sereno e non può tornare ad esserlo se continua a regnare l’incertezza riguardo alla questione rinnovo. Più passa il tempo e più si alimentano le voci di un possibile divorzio a fine stagione, un finale che lascerebbe l’amaro in bocca sia ai tifosi che allo stesso calciatore. Resta in agguato l’Inter, pronta a fiondarsi su un profilo che in realtà insegue da tempo per volontà di Beppe Marotta, l’ex direttore sportivo bianconero che nell’estate 2015 fece di tutto per portarlo a Torino dopo le eccellenti prestazioni con la maglia del Palermo.

Calciomercato Juventus, per Dybala sarà “derby d’Italia” tra i bianconeri e l’Inter

La società nerazzurra subodora il colpaccio a parametro zero e se ne sono accorti anche i bookmaker: gli esperti di Goldbet, come riporta Agipronews.it, pagherebbero tre volte la posta nel caso in cui Dybala in estate dovesse accettare la corte della rivale storica della Juventus. Quote molto basse, in ogni caso, anche quelle relative ad una sua possibile permanenza a Torino. L’argentino è appetito anche da diversi club stranieri: il Barcellona, ad esempio, quotato a 6, seguito dal Tottenham di Conte a 8.

Più staccate, infine, l’Atletico Madrid e i due Manchester, tre società che in passato hanno mostrato un certo interesse per la “Joya” bianconera.