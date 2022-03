Calciomercato Juventus, nuovo 9 in estate | Annuncio ufficiale del tecnico

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri in fila per l’attaccante che in estate potrebbe liberarsi a zero dal suo attuale club.

È sotto gli occhi di tutti come il colpo Vlahovic abbia rianimato in poco tempo l’attacco della Juventus. Sono bastate pochi giorni all’ex centravanti della Fiorentina per rapire il cuore dei tifosi e stravolgere a suon di gol e giocate un reparto che nella prima parte della stagione aveva faticato tantissimo. Neanche adesso i bianconeri brillano dalla metà campo in su, ma l’arrivo del serbo ha portato fisicità ma soprattutto imprevedibilità alla manovra offensiva.

Non è detto, però, che con l’acquisto Vlahovic si sia conclusa la “rivoluzione” del reparto avanzato bianconero. Anzi. La dirigenza è già all’opera per portare a Torino un altro prezioso tassello. Che possa, verosimilmente, andare a sostituire la possibile partenza di Alvaro Morata: la Juventus non vorrebbe provarsi dell’attaccante spagnolo ma a quanto pare l’Atletico Madrid non è disposto a fare sconti sul riscatto, motivo per cui il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe rivolgendo la sua attenzione altrove. Da capire anche come si evolverà la questione Dybala: in settimana ci sarebbe dovuto essere il famoso summit, ma abbiamo assistito ad un ulteriore rinvio.

Calciomercato Juventus, Arteta ha parlato del futuro di Lacazette

Uno dei nomi più caldi per l’attacco resta quello di Alexandre Lacazette, attaccante 31enne in forza all’Arsenal. Tra i club che in questo momento stanno cercando di capire quale sarà la decisione che prenderà il calciatore a giugno, quando andrà in scadenza di contratto, c’è anche la Juventus. Nei giorni scorsi sono arrivate importanti conferme dall’Inghilterra (lo stesso “Sun”, noto tabloid anglosassone, ha citato i bianconeri).

E fanno riflettere le parole rilasciate contestualmente dal suo attuale allenatore, Mikel Arteta, al sito ufficiale del club londinese: “A fine stagione – ha spiegato il tecnico spagnolo – quando sapremo dove siamo arrivati, ci siederemo con i tre giocatori in scadenza di contratto e tutti insieme decideremo cosa fare”.