Calciomercato Juventus, il ritorno di Donnarumma: ribaltone immediato

Calciomercato Juventus, dopo l’errore in Champions League Donnarumma è stata massacrato dalla stampa francese. Il ribaltone è immediato

L’errore è stato fatale per l’inerzia della gara contro il Real Madrid: Donarumma, con quel temporeggiamento sull’attacco di Benzema ha praticamente cambiato la partita di Champions League dando il via libera alla rimonta clamorosa della squadra di Ancelotti che ha sbattuto fuori il Psg dalla massima competizione europea.

La stampa francese ieri ha massacrato il portiere azzurro, chiamato anche dal cittì della Nazionale Roberto Mancini per essere rincuorato. E adesso il ribaltone ci potrebbe essere, soprattutto se Pochettino decidesse da qui alla fine della stagione di schierare Keylor Navas che soprattutto in campionato si è alternato con il numero 1 azzurro. Insomma, secondo la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola la situazione attorno a Gigio potrebbe cambiare velocemente. Con la Juventus che rimane sullo sfondo anche per via di un filo che non si è mai spezzato dall’inizio della scorsa estate quando Cherubini, prima di decidere di tenere Szczesny, ci ha provato.

Calciomercato Juventus, ribaltone Donnarummma

Il quotidiano rosa sottolinea come ci siano dei pro nell’operazione ma ovviamente anche dei contro. Le notizie positive sono che Donnarumma avrebbe iniziato a guardarsi intorno non convinto dell’ambiente parigino, che è particolare. Poi anche il fatto di non avere quasi mai la certezza assoluta di giocare dall’inizio potrebbero spingerlo a una decisione che prima di mercoledì sera non era nemmeno nei più lontani dei pensieri. E siccome in Italia – ma non solo, in Europa tutti dovrebbero continuare con gli stessi portieri – solamente la Juventus ci potrebbe realmente fare un pensiero, allora non è detto che Cherubini non ci provi.

Ovviamente i contro sono di natura economica: quanto chiederebbe per il cartellino il Psg? Questa è la domanda che si fa la Gazzetta dello Sport che non snocciola cifre, troppo presto al momento, ma che riaggancia il filo del discorso. Vedremo.