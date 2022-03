Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado | Annuncio ufficiale del “Panita”

Calciomercato Juventus, l’annuncio che non lascia dubbi, ecco cosa ha detto il Panita ai microfoni di DAZN.

Calciomercato Juventus, sono giorni decisivi per i rinnovi di contratto di alcuni titolarissimi della rosa di Allegri. Tra questi figura, ovviamente, l’esterno colombiano Juan Cuadrado, uno degli autentici, ora si può dire, fuoriclasse della rosa bianconera. Cuadrado e la Juventus ormai storia che potrebbe continuare.

Proprio lo stesso Cuadrado ha parlato ai microfoni di DAZN facendo il punto sul rinnovo di contratto in maglia bianconera, visto che il giocatore andrà in scadenza, e proprio come Dybala, dovrà sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rassicura l’ambiente | “Spero di continuare qui”

Cuadrado senza indugi palese il suo affetto e la sua volontà di rimanere in maglia bianconera, ecco quello che ha detto ai microfoni di DAZN:

“Io sono molto tranquillo, sta alla società decidere… Stiamo lavorando, stiamo parlando, che sia adesso o dopo non importa, io sono tranquillo. Spero di continuare qui perché sono molto contento di essere nella famiglia Juventus“.

La Juventus è una famiglia per Juan e i tifosi sanno dell’importanza di questo giocatore, pertanto, le possibilità di rivederlo ancora in bianconero si avvicinano. Un giocatore fondamentale in un momento cruciale per ritornare grandi. L’obiettivo della società è quello di rilanciarsi ai massimi livelli, sia in Italia ma soprattuto in Europa, laddove c’è sempre la volontà di vincere quella Coppa che manca da ben troppo tempo. Cuadrado potrebbe, indubbiamente, aiutare, ancora, alla causa.