Calciomercato Juventus, bye bye Dybala | Rotti gli indugi per l’erede

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è sempre più complicato: rotti gli indugi per l’erede dell’argentino. La trattativa può accendersi presto

Diventa sempre più complicata la situazione Dybala in casa bianconera. Il rinvio del colloquio che era previsto nella giornata di ieri ha messo il malumore all’argentino. E la Juve dal proprio canto sta cercando l’erede. Sono diversi i nomi nella lista di Cherubini. Ma TuttoSport questa mattina spiega che forse il cerchio si è ristretto.

Non c’è solamente Zaniolo nel mirino – l’attaccante della Roma rimane comunque un obiettivo – ma anche un altro italiano che molto bene sta facendo in campionato, che ha vinto l’Europeo con la nazionale la scorsa estate e che è visto benissimo dai senatori bianconeri che, a quanto pare, ne parlano in maniera importante non solo per le caratteristiche tecniche ma anche per quell’atteggiamento di certo fuori dal comune per un classe 2000. Rotti gli indugi insomma, la Juventus avrebbe deciso di virare in maniera importante su Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Raspadori nel mirino

Ancora è presto – spiega il quotidiano torinese – per una vera e propria trattativa. Il mese di marzo di solito è quello delle valutazioni dei cartellini. Ma l’obiettivo sembra ormai essere deciso anche se come dimostra l’operazione Locatelli, non sarà facile riuscire a trattate con il Sassuolo alla fine dell’anno. Ma è appunto questo precedente che lascia ben sperare la Juventus che potrebbe pure riproporre a Carnevali, che vorrebbe solo soldi e nessuna contropartita ma anche questo è un punto su cui discutere, la formula che ha portato il centrocampista alla Continassa: cioè un prestito biennale con un obbligo di riscatto. Si vedrà nei prossimi mesi.

In ogni caso ormai la strada sembra tracciata anche se Zaniolo, come detto, rimane decisamente nel mirino. Ma i fari si sono accesi in maniera pesante sul classe 2000 neroverde.