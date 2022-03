Calciomercato Juventus, via al dopo Alex Sandro | Scontro con l’ex

Calciomercato Juventus, la caccia al successore di Alex Sandro è partita: super sfida con il grande ex. Ecco i dettagli.

Nel processo di rinnovamento della compagine di Allegri, un ruolo importante lo ricoprirà il sempre più probabile restyling delle corsie laterali. Fra gli attuali terzini in rosa, alla luce dei rinnovi sempre più probabili di Cuadrado e De Sciglio, per i quali mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, il candidato più autorevole a partire risponde al nome di Alex Sandro.

Il brasiliano, che nella gara contro la Samp è stato gettato nella mischia per sostituire l’impacciato Rabiot, rispetto alle uscite horror del mese di gennaio ha quantomeno limitato i danni, ma non offre più le garanzie di un tempo. Sono divenute molto rare le circostanze in cui l’ex Porto riesce a superare con continuità il suo diretto marcatore, servendo cross invitanti per i compagni, e non è un caso che Allegri abbia cominciato a preferirgli con una certa continuità Luca Pellegrini. Diverse sono le piste per quello che potrebbe rivelarsi come un esubero “di lusso”, che potrebbe partire a costi relativamente contenuti visto che ormai impatta poco a bilancio.

Calciomercato Juventus, casting al dopo Alex Sandro: la Lazio sfida i bianconeri

Nel novero di profili attenzionati, particolare attenzione merita il rinomato interesse dei bianconeri nei confronti di Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione ma di proprietà del Chelsea. L’italo brasiliano è da tempo sul taccuino degli uomini mercato della “Vecchia Signora”, che ne apprezzano la duttilità e la poliedricità. Non sarà facile, però, mettere le mani sull’esterno dei Blues, dal momento che, stando a quanto riferito da “Il Messaggero”, Palmieri piacerebbe e non poco anche alla Lazio di Maurizio Sarri, con il quale si potrebbe dar vita ad un interessante duello di mercato. Più defilate le piste che portano a Renan Lodi e Olivera, con quest’ultimo che appare sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.