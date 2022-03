Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico | 40 milioni per prenderlo subito

Calciomercato Juventus, in Premier League si muovono in un’unica direzione: potrebbe infatti scatenarsi una sorta di asta sul giocatore.

Calciomercato Juventus, dalla Premier League si rinnova l’interesse per un giovane prodigio del Barcellona. Stiamo parlando di Gavi, giocatore che piaceva anche alla dirigenza della Juventus. Classe 2004, quindi giovanissimo, Gavi è già un predestinato. Tanto che i paragoni che si fanno in Spagna non lasciano dubbi su quello che è, in questo momento, uno dei profili più interessanti del calcio mondiale.

Sappiamo come il Barcellona sia la squadra più predisposta a sfornare giovani campionati direttamente dal settore giovanile e proprio Gavi sembra un predestinato, stando infatti al ‘Elgoldigital’, adesso, il giocatore potrebbe essere acquistato per “soli” 40 milioni.

Calciomercato Juventus, Gavi addio da 40 milioni | Dirigenza pensaci

Il giovane Gavi costato praticamente nulla al Barcellona, adesso, potrebbe andarsene ad una cifra considerevole che si aggira intorno ai 40 milioni. Sicuramente non pochi ma visto il profilo in questione, certamente, si andrebbe su un colpo assicurato. Gavi è una garanzia e la Juventus a caccia di un nuovo centrocampista avrebbe, per caratteristiche, il giocatore ideale per il presente ma soprattutto per il futuro.

I problemi finanziari del Barcellona potrebbero costringere il club blaugrana a salutare, dopo solo un anno dal suo arrivo Depay in direzione Atletico Madrid, e insieme all’attaccante, non è da escludersi, che proprio Gavi potrebbe essere un sacrificato di lusso per tentare la cosiddetta plusvalenza. Nelle ultime ore anche il Bayern Monaco e il Chelsea avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per tastare la situazione: staremo a vedere se ci saranno i presupposti per porre le basi in vista di un vero e proprio duello di mercato.