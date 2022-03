Ci sono tanti nodi da sciogliere nel prossimo calciomercato estivo di una Juventus che potrebbe cambiare diverse pedine della sua rosa.

Il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti potrebbe essere anche l’attacco, considerato che c’è da capire il futuro di due suoi calciatori. Paulo Dybala deve discutere il rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, mentre per Morata c’è in bilico il riscatto dall’Atletico Madrid. La dirigenza dunque potrebbe trovarsi con ben due grandi attaccanti da dover sostituire nel giro di pochi mesi.

Ai microfoni di Dazn ieri sera Morata ha fatto capire benissimo le sue intenzioni rispondendo ad una domanda sul suo futuro. “Non dipende da me ma la mia voglia di Juve non è mai andata via. L’ho già detto altre volte: se non fossi qui il prossimo anno, sarei comunque il primo tifoso della Juve. Ma siccome non dipende da me, non posso dirtelo. Posso lavorare da qui fino alla fine della stagione: cercare di vincere i campionati che è la cosa che mostrerò ai miei bambini”.

La Juventus proverà a tenersi il suo numero nove, anche perchè non ci sono dubbi sul fatto che Morata è un giocatore molto apprezzato da Allegri. Ma deve valutare bene l’operazione da fare a livello economico.

Alvaro #Morata has confirmed his desire to stay at #Juventus, which working to sign him on a permanent deal. #Juve have the option to buy for €35M, but want to close at a price around €15-20M. #Bianconeri will made a bid to #AtleticoMadrid to have a discount in the coming weeks https://t.co/dqkdBcuY0K

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2022