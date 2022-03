Juventus ed Inter gelate, addio dopo un anno: ritorna in Premier League

Calciomercato Juventus, le due big d’Italia si erano interessate al giocatore che adesso avrebbe un piano ideale per il futuro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono sempre a caccia di un nuovo innesto in mediana, giocatore capace di fare al differenza sia in campionato ma soprattutto a livello internazionale. Tra i tanti, possibili, acquisti figurava quello di Wijnaldum che al Psg non ha saputo ambientarsi alla perfezione, tanto che nella prossima stagione è già quasi assicurato il suo addio.

Proprio la Juventus, così come l’Inter, sondavano la possibilità di arrivare al centrocampista olandese magari ad un prezzo di favore vista la situazione non facile in Francia. Ma adesso, quanto viene scritto sull’Equipe, allontana, una volta per tutte, la possibilità di vedere Wijnaldum in Serie A.

Calciomercato Juventus, Wijnaldum verso il ritorno in Premier League

Di conseguenza, come scrive il maggiore quotidiano sportivo francese, l’Equipe, sia il Psg che lo stesso giocatore, avrebbe deciso di mettersi al tavolo delle trattative per la prossima stagione cercando una nuova squadra al centrocampista olandese. Come dicevamo poc’anzi, nonostante l’interesse delle due big italiane, proprio lo stesso olandese preferirebbe il ritorno in Premier Leauge, laddove già con la maglia del Liverpool riuscì a fare grande differenza.

Un destino quindi deciso che allontana sia la Juventus che l’Inter dall’obiettivo in mediana. Ora ci sarà da capire su che giocatore andranno i bianconeri, tanti sono i nomi ma il vero obiettivo di Allegri sarebbe un giocatore capace di fare da regista e quindi di permettere un ennesimo salto di qualità tecnico proprio a centrocampo.