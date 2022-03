Juventus, scatta l’operazione Villarreal | Le novità di Allegri

Superato lo scoglio Sampdoria, adesso per la Juventus si avvicina uno degli appuntamenti calcistici più importanti di questo nuovo anno.

Mercoledì 16 c’è infatti in calendario la sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal. La squadra spagnola all’andata ha fermato l’undici di Allegri sull’1-1, un risultato che tiene in bilico il discorso qualificazione. Va infatti ricordato che da quest’anno il gol segnato in trasferta non vale più doppio, per cui si ripartirà da un sostanziale equilibrio che andrà spezzata da parte di Vlahovic e soci.

Nel primo round il Villarreal ha dimostrato di essere una squadra solida, ben messa in campo e con delle individualità importanti. Per superare questo scoglio e andare avanti in Champions dunque servirà una Juventus perfetta e concentrata. Il rischio è quello di poter pagare la stanchezza degli ultimi impegni affrontati con una rosa risicata a causa dei tanti infortunati.

Juventus, Bonucci e Dybala potrebbero essere della sfida contro il Villarreal

Contro il Villarreal ci saranno delle novità in campo? Non è da escludere. Guardando alla lista degli acciaccati, sembrano possibili due recuperi, quelli di Dybala e di Bonucci. Zakaria invece tornerà in squadra dopo la sosta del campionato. A disposizione ci sarà anche Bernardeschi, assente contro la Sampdoria a causa di una squalifica ma chiaramente presente in Europa. Chissà che non possa anche essere una mossa a sorpresa di Allegri. Bonucci potrebbe tornare anche come titolare al centro della difesa insieme a De Ligt, mentre è difficile ipotizzare un Dybala in campo dal primo minuto visto che non è al meglio. Tanto più che la coppia Vlahovic-Morata sembra funzionare a meraviglia. Dal 1′ si dovrebbe rivedere anche Alex Sandro a sinistra, mentre a destra ci sarà Danilo con Cuadrado in posizione più avanzata.