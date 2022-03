Torino-Inter, non è stato ravvisato il fallo in area di rigore nerazzurra a causa del contatto tra Ranocchia e Belotti: i social insorgono.

Torino-Inter si è chiuso all’intervallo sul risultato di 1-0, per effetto della rete siglata da Bremer, abile a ribadire in rete una palla che la difesa nerazzurra non è riuscita a spazzare.

Parziale che sarebbe potuto essere ancora più rotondo, nel caso in cui l’arbitro Guida avesse ravvisato gli estremi per un calcio di rigore, su contatto tra Ranocchia e Belotti. Il difensore dell’Inter – quando mancavano pochi minuti al duplice fischio, a ridosso della lunetta della propria area di rigore – entra in ritardo sul “Gallo”, e solo in un secondo momento colpisce il pallone: anche Luca Marelli, nella consueta moviola DAZN, esternando il suo punto di vista, ha evidenziato come il rigore dovesse essere fischiato. Guida ha indicato sin da subito il pallone, e neanche il Check del Var ha fatto spinto il direttore di gara a decretare il penalty. Episodio che ha di fatto scatenato l’ira dei social, con i tifosi della Juve che hanno espresso subito il proprio malumore: “Era rigore netto”, “Come si fa a non fischiare un fallo così?”, “Inconcepibile”. Contatto destinato inevitabilmente ad alimentare polemiche su polemiche…