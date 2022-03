Calciomercato Juventus, asse caldo con Londra | Due nomi nel mirino

Inevitabile guardare al futuro per il calciomercato della Juventus. Quali saranno le mosse del club bianconero nei prossimi mesi?

La programmazione prima di tutto, del resto fissare degli obiettivi con largo anticipo è fondamentale per riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza. La Juventus, come tutti gli altri grandi club europei, sa benissimo quali sono le lacune da colmare nel suo organico.

Il nuovo corso iniziato sotto la guida di Max Allegri ha già visto arrivare a Torino due giovani campioni come Vlahovic e Zakaria. Perni della squadra di oggi e del domani. Ma non basta, ogni reparto ha bisogno di essere ritoccato. Per cui i tifosi si aspettano dei grandi acquisti nel corso dell’estate. E tanti nomi vengono quotidianamente accostati ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri e Jorginho nel mirino

Come sottolinea Tuttosport, potrebbe esserci una “linea calda” nelle prossime settimane tra Torino e Londra. Ci sono infatti dei giocatori della formazione londinese che potrebbero davvero interessare tanto alla Juve. Non bisogna dimenticare che il Chelsea sta vivendo una fase delicata dopo le sanzioni imposte ad Abramovich. Per cui in estate alcuni elementi potrebbero decidere di lasciare la Premier. I bianconeri seguirebbero con particolare attenzione Emerson Palmieri, vecchio “pallino” che potrebbe essere l’erede giusto di Alex Sandro. Ha ormai esperienza a livello europeo e conosce bene la serie A. Proprio come Jorginho, altro grande obiettivo, playmaker che manca nell’organico juventino e che Allegri sarebbe ben lieto di accogliere nella sua squadra. Un giocatore che davvero potrebbe far compiere il definitivo salto di qualità alla Juve.