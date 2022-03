Calciomercato, Haaland sulla strada della Juventus: pronta l’alternativa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento predominante anche se le finestre di trasferimento sono chiuse.

E’ inevitabile infatti guardare già adesso alla prossima stagione e alle mosse da effettuare per rendere la squadra di Allegri sempre più importante. Molto dipenderà ovviamente dalla questione rinnovi, visto che ci sono cinque elementi della rosa in scadenza di contratto. Tra cui quello di Dybala, che potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato bianconero.

Ad ogni modo la dirigenza non si farà certo trovare impreparata. La Juventus avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi per rendere più forte e completa la sua rosa. E proverà a muoversi già nelle prossime settimane per cercare di anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, se non arriva Haaland il Barcellona ha Morata come piano B

Dovrà però capire anche quale sarà il futuro di un altro suo attaccante, vale a dire Alvaro Morata. Lo spagnolo ha dichiarato che gli piacerebbe rimanere a Torino, ma la Juve dovrà trovare un accordo con l’Atletico Madrid. Tuttavia, come spiega “Fichajes”, il futuro di Haaland potrebbe cambiare le carte in tavola di alcuni giocatori tra cui proprio Morata. Il presidente del Barcellona Laporta infatti, in caso di mancato arrivo del bomber del Dortmund, avrebbe tre piani alternativi. Il primo porterebbe a Boyè, attaccante dell’Elche, mentre il secondo riguarderebbe proprio Morata. Che del resto sembrava ad un passo dai blaugrana già nello scorso mercato di gennaio. Non è da escludere però nemmeno che il Barcellona non prenda alcun attaccante, forte del buon rendimento degli ultimi acquisti Aubameyang e Ferrán Torres, con Depay che potrebbe rimanere come alternativa di lusso.