Calciomercato, Juventus-Milan: è giunta l’ora X | Manca l’accordo

Calciomercato, bianconeri e rossoneri si contendono il centrocampista che ha estimatore pure in Premier League.

A gennaio sembrava tutto fatto. Mancava solo la stretta di mano e l’annuncio ufficiale. Ma, come spesso accade nel mondo del calcio, non è affatto raro che una trattativa possa saltare da un momento all’altro, a pochi minuti dal gong. È in sostanza quello che è successo un mese e mezzo fa tra il Milan e Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille che interessa fortemente anche alla Juventus e a diversi club inglesi.

Su consiglio del suo agente Jorge Mendes – lo stesso di Cristiano Ronaldo – l’ex giocatore di Benfica, Swansea e Bayern Monaco ha preferito temporeggiare. Scegliendo dunque di attendere altri sei mesi per valutare eventuali altre offerte economicamente più vantaggiose. Una mossa che ha preso alla sprovvista i dirigenti Maldini e Massara, i quali avrebbero voluto portare Sanches a Milano già durante il mercato invernale per regalare un’altra soluzione a Stefano Pioli. Il Diavolo resta comunque in pole sul lusitano. Che tra l’altro nell’ultimo match con la squadra campione di Francia ha rimediato un infortunio al flessore e probabilmente resterà lontano dai campi di gioco per alcune settimane.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono inserirsi nella trattativa per Sanches

Le ultime notizie raccontano però di un “raffreddamento” nella trattativa tra il Milan e il superprocuratore portoghese. Secondo Antonio Vitiello, direttore responsabile della testata milanNews.it, non ci sarebbe ancora l’accordo tra i rossoneri e Mendes. Troppa distanza sulle cifre del contratto che Sanches andrebbe a firmare una volta sbarcato a Milanello. Ecco perché la Juventus starebbe provando ad inserirsi. Con l’obiettivo di sorpassare il Milan e accordarsi con il suo entourage prima dell’apertura del mercato estivo. Si vocifera infatti di un incontro a fine marzo tra Mendes e alcuni rappresentanti del club bianconero.