Calciomercato, rifondazione totale e nuovo ciclo | 50 milioni e Juve KO

Calciomercato, rifondazione totale la prossima stagione. Il club pronto a staccare l’assegno da 50 milioni di euro. La Juventus e Cherubini ko

Una pentola a pressione che praticamente si è scoperchiata la scorsa settimana. Con voci di una rivoluzione che si fanno sempre più insistenti e che si avvicinano senza dubbio anche a quella che potrebbe essere la realtà. Sì, perché l’eliminazione dalla Champions League del Psg ha lasciato strascichi immediati – vedi l’esclusione di Donnarumma dall’undici titolare ma anche i fischi a Neymar e Messi – e ne potrebbe lasciare altri in futuro. Un futuro che poi non è così lontano.

Ci sarà una rivoluzione che potrebbe toccare anche Leonardo a quanto pare con Paratici che parrebbe essere in corsa per sostituirlo. Ma oltre i quadri tecnici anche la rosa sarà praticamente azzerata con la sensazione che possa cambiare anche la mentalità del club parigini, disposto anche a non prendere calciatori già affermati ma anche giovani che possano garantire un progetto a lungo termine. Quando si dice che i soldi non fanno la felicità sempre…

Calciomercato, il Psg pronto a prendere Gavi

E secondo gli ultimi rumors di mercato riportati da El Nacional, da Parigi sarebbero pronti a prendere il talento del Barcellona Gavi, scadenza di contratto nel 2023, nessun incontro al momento ufficiale per trattare il rinnovo, e clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una soluzione, quella di pagare per intero la cifra, che permetterebbe al Psg di prendere uno dei centrocampisti più promettenti del panorama internazionale e di bruciare anche la concorrenza della Juventus che su Gavi qualche pensiero ce lo aveva fatto. Soprattutto per quel contratto in scadenza tra poco più di un anno e che avrebbe potuto far abbassare le pretese del Barcellona.

Non sarà facile, ovviamente, riuscire nel colpaccio. Ma se le cose per il rinnovo andassero ancora per le lunghe, è normale che il Psg possa davvero riuscire nel colpo grosso. Che sarebbe anche a buon mercato viste le qualità del calciatore.