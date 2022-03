Calciomercato Juventus, caccia al partner di Vlahovic | Serve l’ok della FIFA

Calciomercato Juventus, per la prossima stagione si punta ad avere un partner ideale per Dusan Vlahovic, ora si ragiona sui “prestiti”.

Calciomercato Juventus, nella prossima stagione l’obiettivo è quello di regalare un partner ideale a livello offensivo per Dusan Vlahovic. La volontà è quella di tenere Alvaro Morata ma innanzitutto, com scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ bisognerà superare l’ostacolo posto dalla Fifa, che nei mesi scorsi avrebbe variato una nuova stretta che regola i prestiti, per evitare possibile abusi.

La volontà dei bianconeri è, dunque, quella di regalare un partner ideale per Dusan Vlahovic andando, innanzitutto, a riscattare l’attaccante già presente in rosa Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, obiettivo riscatto | Morata è già il partner ideale

Come dicevamo poc’anzi, una volta superato l’ostacolo imposto dalla Fifa c, va inoltre tenuta in considerazione la situazione relativa ai benefici fiscali dei quali può godere Alvaro Morata al momento con il decreto crescita, al contrario se dovesse rinunciare al domicilio fiscale nel nostro Paese le carte cambierebbero, così scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

In sostanza, le volontà ci sono e la Juventus valuta attentamente quale sarà il futuro dei proprio attaccanti con il già confermatissimo Dusan Vlahovic, diversamente, gli altri potrebbe cambiare. Ancora molto in dubbio il futuro relativo a Paulo Dybala la Joya, ormai, sembra direzionato a non rinnovare il proprio contratto e salutando così, concretamente, la Juventus a parametro zero. Potrebbe rimanere in Italia, l’Inter su tutti o andare all’estero, diverse le squadre in opzione.