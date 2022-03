Juventus-Villarreal, Allegri indeciso sulla formazione | Triplo dubbio

Juventus-Villarreal, Allegri ha tre dubbi sulla formazione da mandare in campo contro gli spagnoli mercoledì. Scelte ancora in alto mare

Si avvicina la partita più importante della stagione per la Juventus. Che già sa di non poter contare su Leonardo Bonucci che non ha nessuna possibilità di scendere in campo nella gara contro gli spagnoli di Emery. Insomma, una pedina che non ci sarà. Ed è anche quello un ruolo dove Allegri ha dei dubbi secondo la Gazzetta dello Sport.

Si parte comunque dal 4-4-2: dovrebbe essere questo il sistema di gioco con il quale Allegri deciderà di giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Le certezze sono tante. Una su tutte, ovviamente, quella di un ritorno da titolare di Vlahovic dopo la panchina iniziale contro la Samp in campionato. Il calciatore serbo affiancherà Morata sulla prima linea. Almeno su questo possiamo essere tranquilli di non sbagliare.

Juventus-Villarreal, i dubbi di Allegri

Bene, ci sarà Szczesny tra i pali, con Danilo, Rugani, de Ligt e De Sciglio in difesa. In mezzo al campo Locatelli e Arthur, con Cuadrado da un lato e Rabiot dall’altro. In avanti la coppia è quella che vi abbiamo svelato prima. Questo al momento l’11 che appare più probabile anche se ci sarebbero tre ballottaggi. Due riguardano il pacchetto arretrato: potrebbe anche esserci Chiellini al fianco di de Ligt anche se appare una scelta assai rischiosa visto che il capitano rientrerebbe da un infortunio. E poi, sempre dietro, l’altro dubbio che verrà sciolto solamente a pochi minuti dalla gara è quello relativo a De Sciglio. Alex Sandro insidia il posto dell’italiano sulla corsia mancina.

Stessa corsia ma più avanti: il recupero di Bernardesci ha dato ad Allegri la possibilità di scegliere tra l’esterno di Massa Carrara e il francese Rabiot. Anche stavolta tutto verrà deciso nella giornata di mercoledì. Quella che potrebbe dare una svolta importante alla stagione della Juventus.