Calciomercato Juventus, il Bayern fa sul serio: doppia condizione per il sì

Calciomercato Juventus, il Bayern ha deciso di fare sul serio ed è pronto per l’affondo. Ma ci deve essere una doppia condizione per il sì definitivo

Il Bayern Monaco ha deciso di fare sul serio e ha anche confermato gli incontri con Mino Raiola, agente del calciatore. Ma ci devono comunque essere delle condizioni affinché l’operazione possa davvero andare in porto. Per questo la Juventus rimane in attesa di capire quali possano essere gli sviluppi. In ogni caso il club tedesco ha deciso di puntare in maniera importante sul profilo di Gravenberch. In uscita dall’Ajax, con un contratto che scade nel 2023, e che potrebbe anche arrivare con uno sconto importante.

Ma come detto – e come confermato Kicker – dovrebbero esserci delle condizioni. Che non sono nemmeno insormontabili per il club tedesco, visto che si tratterebbe di due cessioni.

Calciomercato Juventus, doppia condizione per il Bayern

Tolisso e Roca dovrebbero lasciare il club bavarese alla fine della stagione per fare spazio all’arrivo dell’olandese che è entrato nel mirino dei club europei più importanti. La sensazione in questo momento è che l’affare possa realmente andare in porto, con il Bayern che prenderebbe un centrocampista decisamente importante, giovane, spendendo relativamente poco per le qualità che ha dimostrato fino al momento.

Nemmeno i buoni rapporti che Chrubini e la società bianconera in generale ha con Raiola in questo caso potrebbero fare la differenza. L’affondo della squadra campione di Germania appare quello decisivo. Con buona pace anche per Real Madrid e Barcellona che avevano messo Gravenerch nel mirino.