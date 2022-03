Calciomercato Juventus, addio dopo un anno: Conte è insaziabile

Calciomercato Juventus, addio dopo un anno: Antonio Conte è insaziabile e potrebbe cercare l’affondo decisivo. Dalla Spagna potrebbe esserci il via libera

La scintilla non è scoccata. Potrebbe accendersi senza dubbio da qui alla fine della stagione, ma le cose potrebbero anche andare in maniera diversa stando alle notizie riportate dal giornalista spagnolo Gerard Romero. Che spiega in poche parole che il Tottenham avrebbe fatto un’offerta formale al Barcellona per il cartellino di un attaccante che potrebbe lasciare la Spagna solamente dopo una sola stagione.

I problemi economici dei catalani – che comunque non hanno nessuna intenzione di fermarsi sul mercato – potrebbero senza dubbio fare la differenza in questo caso: il nome è quello di Depay, che non è ambientato più di tanto a quanto pare, ed è stato fermato per buona parte della stagione da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per diverso tempo. Poi è tornato, ed è anche tornato a segnare con regolarità. Ma la situazione non è definita, soprattutto dopo gli innesti di gennaio in attacco dei catalani.

Calciomercato Juventus, offerta Tottenham per Depay

Antonio Conte con il suo Tottenham quindi starebbe cercando di anticipare tutti. Mettendo sul piatto un’offerta – le cifre non si conoscono – che potrebbe convincere il ogni caso il Barcellona, visto che i catalani piazzerebbe una plusvalenza importante: l’ex Lione infatti ha firmato a parametro zero, e lo ha fatto anche perché in panchina c’era il suo connazionale Ronald Koeman, esonerato dopo un avvio disastroso di campionato.

Anche la Juventus l’anno scorso aveva messo gli occhi sull’olandese. Che aveva comunque deciso di andare in Spagna. Sarebbe potuto tornare nei piani della Vecchia Signora Depay, ma a quanto pare Paratici sarebbe pronto allo sgarbo.