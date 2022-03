Calciomercato Juventus, ecco il dopo Cuadrado: 10 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, il dopo Cuadrado potrebbe essere un giovane direttamente dalla Serie A. Ecco cosa può succedere a giugno.

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno cercando un erede designato in difesa. Un giocatore capace di fare la differenza fin da subito, un profilo capace di prendere un’eredità importante come quella di Cuadrado, ormai, non più giovanissimo. Stiamo parlando di Bellanova del Cagliari.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Cuadrado | Si parla di Bellanova del Cagliari

Come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.com’, la Juventus sarebbe intenzionata a fare sul serio per l’acquisto del cartellino di Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 attualmente pupillo del Cagliari, ma – ancora – di proprietà del Bordeaux.

Come riportato da “Calciomercato.com”, i sardi potrebbero chiedere il riscatto del giocatore per 700 mila euro, cifra già pattuita, per poi cederlo, nuovamente, alla Juventus per circa 10 milioni di euro, mantenendo – dunque – in rosa il giovanissimo, in prestito, anche nella prossima stagione, qualora appunto il Cagliari dovesse confermare la presenza in Serie A. Un’offerta, quella della Juve, che sembrerebbe accontentare – almeno per il momento – entrambe le parti. Staremo dunque a vedere quello che succederà. Ma è anche vero che la Juventus potrebbe entrare sul mercato per avere anche un altro terzino fin da subito, preferibilmente sulla fascia sinistra.