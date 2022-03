Calciomercato, “contatto Donnarumma-Juventus” | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus, un contatto con il portiere del Psg, adesso si potrebbe fare. La, possibile, operazione in ballo è tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, non è ancora passato un anno dall’arrivo di Donnarumma al Psg è già si parla di addio. Il portiere italiano, nonostante un dualismo continuo con l’altro portiere in rosa del Psg, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in Champions League ma l’eliminazione – prematura – agli ottavi di finale della competizione ha nuovamente messo in discussione tutto. Adesso si riapre la clamorosa pista bianconera.

Stando infatti alla clamorosa indiscrezione lanciata da ‘Fabio Santini’ a 7 Gold, per il portiere della nazionale italiana si riapre l’opzione Juventus. Ma in che modo? Stando infatti alla bomba di mercato, la Juventus, per accontentare la squadra di Leonardo potrebbe proporre uno scambio pur di arrivare al cartellino del nazionale azzurro.

Calciomercato Juventus, Donnarumma può arrivare tramite uno scambio

L’indiscrezione lanciata da Santini non ha lasciato spazio alle interpretazioni. Ecco cosa ha detto su ‘7 Gold’:

“Donnarumma in contatto con la Juventus. Ci potrebbero essere scambi con il Psg, con Raiola a tessere la trattativa“.

Scambi e Raiola. Due elementi essenziali che potrebbero confermare questa ipotesi. La Juventus ha diversi giocatori in esubero, alcuni potrebbero lasciare Torino proprio nella prossima stagione e Raiola, molto attivo sul mercato essendo, di fatto, il procuratore con tanti giocatori sul mercato, sarebbe il tramite per arrivare alla chiusura di questa operazione. Già nella scorsa stagione, proprio la Juventus, cercò attivamente Donnarumma ma alla fine l’italiano scelse l’opzione estera.