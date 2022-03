Calciomercato Juventus, coppia d’attacco stellare: decisione da sballo

Calciomercato Juventus, un sogno dichiarato: una coppia d’attacco inedita già nella prossima stagione e totalmente argentina.

Calciomercato Juventus, un sogno dichiarato da parte di Simeone. Il Cholo per la prossima stagione sogna una coppia inedita d’attacco: un binomio totalmente argentino. Sempre secondo ‘Fabio Santini’ di ‘7Gold’ nella prossima stagione, l’Atletico Madrid potrebbe tesserare ben due volti del calcio italiano.

Si parla infatti di un attacco formato da Lautaro Martinez, numero 10 nerazzurro e Paulo Dybala. Un binomio offensivo davvero incredibile che potrebbe vedere allontanare i due argentini dal calcio italiano.

Calciomercato Juventus, attacco Dybala – Lautaro | Il sogno di Simeone

Sappiamo come la situazione Dybala in casa bianconera sia ancora, altamente, spinosa. La Joya molto probabilmente potrebbe non rinnovare il proprio contratto con la Juventus e a quel punto sarà libero di scegliersi una nuova destinazione. Si è parlato di tante squadre per il suo futuro, partendo, anche, dall’Inter. Ma stando all’ultima indiscrezione il futuro del numero dieci bianconero potrebbe essere proprio in Spagna.

Non il Barcellona ma l’Atletico Madrid di Simeone. Proprio il Cholo proseguirà nel suo record di allenare ancora sulla panchina dei colchoneros diventando, di fatto, uno dei più longevi della storia. Per la prossima stagione vorrebbe rilanciarsi andando ad acquistare due attaccanti argentini. Stando infatti a Santini si potrebbe vedere un’inedita coppia formata proprio da Lautaro e Paulo Dybala. Suggestione che potrebbe divenire realtà già da giugno.