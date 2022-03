Calciomercato Juventus, blitz per Dybala | 50 milioni che cambiano tutto

Calciomercato Juventus, blitz per Dybala. Il Barcellona potrebbe far scattare l’effetto domino tra i migliori attaccanti d’Europa

Manca poco ormai per svelare il futuro di Paulo Dybala. L’incontro dovrebbe tenersi a giorni dopo la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions Legaue in programma domani sera contro il Villarreal. Insomma, ci siamo. Ma le notizie che comunque girano per l’Europa non lasciano dormire sonni tranquilli ai bianconeri. Che sperano ovviamente di non perdere la Joya, soprattutto a parametro zero. Sarebbe un colpo non solo tecnico ma anche economico per la società.

L’effetto domino comunque potrebbe scattare. Anche per via di un Barcellona che sembra disposto – nonostante una montagna di debiti – a fare degli investimenti importanti nella prossima sessione di mercato. Secondo As, i catalani avrebbero in mente di prendere Haaland che sembra in uscita dal Borussia, ma qualora non riuscissero ad arrivare all’attaccante norvegese, potrebbero virare su un altro pezzo pregiato del mercato, Momo Salah, anni 29, ex Fiorentina e Roma, adesso al Liverpool.

Calciomercato Juventus, il Liverpool potrebbe prendere Dybala

In questo movimento continuo di pedine, ci entra nel mezzo anche Dybala. Sì, perché il Liverpool trovasse un accordo per la cessione di Salah (si parla di una cifra di 50-60 milioni visto che il contratto scade nel 2023), Klopp potrebbe decidere di affondare il colpo verso l’argentino della Juventus. Il profilo del numero 10 della Juventus sembra piaccia molto all’allenatore tedesco. E il fatto che ci sia la possibilità di prenderlo senza dare un euro alla società bianconera stuzzica molto anche ad un club come quello inglese che non sembra avere particolari problemi economici.

La situazione quindi è in continuo movimento e potrebbe anche portare ad un addio. Sì, purtroppo questa opzione ci potrebbe stare. Per fare chiarezza definitiva comunque manca davvero pochissimo.