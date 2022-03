Calciomercato Juventus, commissioni monstre: così salta tutto

Calciomercato Juventus, c’è sempre volontà di acquistare il centrocampista ma il “vincolo” sarebbe dovuto all’ingaggio.

Calciomercato Juventus, il Milan a fine stagione perderà Kessie a parametro zero. Proprio per questo motivo la squadra di Maldini ha esigenza di sostituire il mediano africano con un colpo assicurato, un profilo capace di fare la differenza fin da subito. Nei radar del Milan c’è finito proprio Renato Sanches, giocatore portoghese che interessa anche alla Juventus.

Come scrive Rudy Galetti, giornalista molto attivo sul mercato internazionale, l’unico vincolo rappresentato dall’acquisto di Sanches potrebbe essere dovuto dalle richieste dell’ingaggio, attualmente molto alte: cioè ben sei milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Sanches chiede 6 milioni a stagione

Come dicevamo poc’anzi, Sanches continua ad affascinare le big italiana, soprattutto il Milan che lo vedrebbe come rimpiazzo ideale di Kessie. In tal caso l’unico – reale – ostacolo potrebbe essere rappresentato, appunto, dalla richiesta dell’ingaggio.

L’intesa con Lille, scrive Galetti, non sarebbe problema ma il giocatore, come già anticipato a febbraio, chiederebbe 6 milioni più commissioni pari a 10 milioni. L’obiettivo dei rossoneri è di non superarne 4 di milioni (a stagione). Pertanto l’attuale situazione di Sanches potrebbe essere ancora in divenire. La Juventus è la squadra pronta a soddisfare le richieste ma è anche vero che il tetto salariale deve essere ridimensionato, l’addio di Ramsey e il possibile addio di Rabiot nella prossima stagione, potrebbero – nuovamente – mettere in discussione il tetto massimo degli stipendi in casa bianconera.