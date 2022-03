Calciomercato Juventus, rinnovo a vita | Pronta la firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, proposta in arrivo per il calciatore. Che a questo punto chiuderebbe la carriera a Torino.

Continua a tenere banco l’argomento rinnovi. Inevitabile, visto che mancano due mesi alla fine della stagione e sulla scrivania del direttore sportivo Federico Cherubini ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. A cominciare dalla questione Dybala. Una vicenda davvero spinosa, quella che riguarda il numero dieci bianconero. C’è chi dice che ha le valigie pronte chi invece sostiene che alla fine troverà un accordo – al momento lontano – con la società.

Ma il rinnovo della “Joya” non è l’unico tema di cui si sta discutendo attualmente nel quartier generale della Vecchia Signora. Ci sono altri giocatori in scadenza di contratto, ma si sta pensando anche a proporre eventuali prolungamenti a chi quest’anno ha dimostrato di essere un elemento indispensabile, un giocatore da Juve per essere più precisi. E tra questi non può non esserci il difensore brasiliano Danilo, uno dei più positivi nell’ultimo periodo, oltre che tra i più carismatici all’interno dello spogliatoio. L’ex Real Madrid e Manchester City arrivato a Torino nel 2019 nell’affare Cancelo, è al momento legato alla Juventus fino all’estate 2024, quando compirà 34 anni.

Calciomercato Juventus, Danilo rinnoverà fino al 2026

Secondo quanto riporta Sportmediaset, tuttavia, la dirigenza bianconera sarebbe intenzionata ad allungare di ulteriori due anni il contratto del calciatore verdeoro, dunque al 2026. In sostanza Danilo finirebbe la carriera a Torino. Un forma di riconoscimento anche per le parole al miele che il brasiliano ha dedicato in questi mesi alla Juventus, sacrificandosi nel momento più complicato e mettendosi a completa disposizione di Allegri, che lo ha adattato in diversi ruoli nella più totale emergenza.