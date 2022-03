Juventus, ultim’ora Chiellini e Dybala: l’indizio dalla Continassa

Juventus, le condizioni dei due giocatori infortunati, in vista della partita decisiva di Champions: ecco cosa filtra dalla Continassa.

Juventus, domani sera i bianconeri affronteranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions League nello stadio casalingo. Una sfida cruciale per la stagione che sancirà il destino Champions dei bianconeri. Il passaggio ai quarti potrebbe fare entrare importanti cifre ai bianconeri che non solo ripagheranno parte degli acquisti fatti già in questa stagione, ma garantiranno una campagna acquisti più solida nella prossima. Per l’occasione Allegri spera di recuperare alcuni dei suoi uomini chiave ma come stanno Dybala e Chiellini? Ecco cosa filtra dalla Continassa.

La buona notizia che stamattina s’è svolto il rituale allenamento mattutino. Per l’occasione sia Paulo Dybala che Giorgio Chiellini si sono allenati con il gruppo.

Juventus, Dybala e Chiellini si allenano con il gruppo | Ottimismo per la convocazione

Filtra dunque ottimismo per la convocazione in Champions League domani sera. I bianconeri non possono e non devono sbagliare. La vittoria rappresenterebbe non solo grande morale per la stagione attuale ma anche un’entrata economica non indifferente per la dirigenza. E il sogno Champions, nonostante avversarie assolutamente ai vertici mondiali, rimane un sogno vivo, anche e soprattutto in questa stagione.

Domani l’obiettivo – dichiarato – è dunque la vittoria. Bisognerà fare una partita cinica ma anche di grande sacrificio avendo un’avversaria ostica e assolutamente da non sottovalutare come il Villarreal. Appuntamento previsto per le ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.