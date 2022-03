Juventus-Villarreal, colpo di scena: recupero top in extremis

Si avvicina uno dei momenti più importanti di questo inizio del 2022 per la Juventus, impegnata mercoledì in Champions League.

Si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale, un match molto importante perchè deciderà chi andrà avanti nella competizione. Riuscire a conquistare i quarti sarebbe un ottimo risultato dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che la Champions garantisce. Sulla strada di Morata e compagni però c’è un Villarreal che rappresenta un ostacolo duro. La squadra di Emery gioca bene, è sempre organizzata in campo e proverà a spezzare i sogni dei bianconeri.

Il match d’andata si è chiuso sul risultato di 1-1, punteggio che mantiene tutti i discorsi qualificazione aperti. Si ripartirà infatti da un sostanziale equilibrio, considerando che da questa stagione i gol segnati in trasferta non valgono più doppio. La Juventus insomma dovrà vincere allo Stadium senza fare troppi calcoli.

Juventus, occhio a Gerard Moreno: il Villarreal recupera il suo bomber

C’è grande curiosità riguardo chi saranno i protagonisti in campo, con i due allenatori che attendono buone notizie dall’infermeria. La Juventus dovrebbe recuperare Chiellini e Dybala, almeno per la panchina, mentre non saranno della contesa Bonucci e Zakaria. Anche Emery può contare però su un rientro importante, almeno stando alle ultime voci. Come riporta infatti Tmw nell’elenco dei convocati per la sfida di Champions il Villarreal potrebbe inserire la sua stella Gerard Moreno. Il centravanti non gioca ormai da più di un mese ma ora sembra arrivato per lui il momento di tornare in campo, non si sa se dall’inizio o a match in corso. Quel che è sicuro è che la Juve dovrà tenerlo d’occhio con particolare attenzione.