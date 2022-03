Calciomercato Juventus, colpo di scena Rabiot | Addio imminente: destinazione a sorpresa

Calciomercato Juventus, l’addio del centrocampista francese sembra imminente, adesso il futuro potrebbe essere all’estero.

Calciomercato Juventus, un addio imminente. Adrien Rabiot a fine stagione potrebbe salutare Torino e provare una nuova esperienza estera. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, esattamente dal Barcellona, il futuro del francese potrebbe ripartire proprio con Xavi.

Come riferito da todofichajes.com, fonti vicine al Barcellona confermerebbero l’interesse dei blaugrana nel tesserare il centrocampista francese, non certamente più di prim’ordine in casa bianconera. Lo stipendio molto pesante grava sulle casse della società, pertanto, Xavi potrebbe valutarlo come sostituto di Sergio Busquets.

Calciomercato Juventus, Rabiot al Barcellona | Xavi lo vuole come sostituto di Busquets

Come detto poc’anzi, mister Xavi vedrebbe nelle caratteristiche del francese il perfetto sostituto di Sergio Busquets, ormai certamente non più giovanissimo e all’ultimo canto del cigno della sua carriera. Come impostazione, il francese, prenderebbe le redini dello spagnolo diventando, di fatto, ideale per le sistemazioni tattiche volute proprio da Xavi.

Un acquisto che quindi potrebbe rendersi possibile anche per la volontà dei bianconeri di liberarsi, prima della scadenza effettiva del contratto, di uno stipendio importante come quello di Rabiot che a stagione percepisce 7 milioni di euro. Vedremo cosa succederà ma l’obiettivo dei bianconeri è di vendere e poi andare su un centrocampista centrale capace di impostare idealmente il centrocampo.