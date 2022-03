Dalla Fiorentina alla Juventus: lo ha scelto Allegri, nuovo “scippo” ai Viola

Dalla Fiorentina alla Juventus, l’allenatore bianconero sarebbe stato conquistato dal giocatore che veste la maglia gigliata.

Un nuovo intreccio di mercato potrebbe presto svilupparsi sull’asse, sempre molto caldo, tra Firenze e Torino. Anche se, stavolta, c’è anche un terzo incomodo: il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. Che sembrerebbe aver letteralmente “conquistato” Massimiliano Allegri, durante la sua esperienza in prestito in riva all’Arno.

Dalla Spagna sostengono si sia scomodato addirittura l’allenatore bianconero in persona per caldeggiare il suo acquisto e convincere la dirigenza a portarlo a Torino. Già, perché Alvaro Odriozola è una delle note più positive della stagione della Viola. Con la formazione di Vincenzo Italiano ha convinto sin da subito, adattandosi velocemente al nostro campionato. E facendo forse ricredere quel Carlo Ancelotti che in estate lo considerava praticamente un esubero prima di dare il via libera per il suo prestito alla società gigliata. A Madrid, infatti, l’esterno difensivo spagnolo era chiuso da Dani Carvajal e Lucas Vazquez. Dunque aveva bisogno di ritrovare minuti e fiducia, rimettersi in mostra e tentare di far cambiare idea all’allenatore emiliano.

Dalla Fiorentina alla Juventus, Odriozola finisce nel mirino

Odriozola a Firenze è rinato. Ha legato moltissimo con la piazza ed è diventato un punto fermo della “nuova” Fiorentina. Tuttavia, dal Real Madrid non si sono ancora espressi a proposito del suo futuro. Lo monitorano con attenzione e faranno le dovute valutazioni solamente a fine stagione. Vorrebbero recuperare i trenta milioni spesi nel 2018 dalla Real Sociedad, ma è improbabile che ci riescano. Quasi certamente la Fiorentina tenterà di prolungare il prestito – al momento è secco – oppure valutare di inserire un ipotetico riscatto. Ma l’interesse della Juventus, confermato dal quotidiano catalano El Nacional, potrebbe cambiare le carte in tavola.