Lesione del legamento ufficiale, difficile ipotizzare un suo rientro prima della fine stagione. Non ci sarà contro i bianconeri.

Se la Juventus potrà davvero rientrare in corsa per lo scudetto, lo si capirà dalle prossime partite, tutte “finali” da vincere ad ogni costo per continuare a mettere pressione a chi sta davanti. Aprile, verosimilmente, sarà decisivo. Un mese cruciale, in cui i bianconeri dovranno affrontare l’attesissimo scontro diretto contro l’Inter allo Stadium. La speranza è che, in vista di allora, le distanze dai nerazzurri restino quelle attuali.

Perché dopo il passo falso della squadra di Simone Inzaghi contro il Torino la Signora si è portata, minacciosa, a -3. L’Inter ha una partita in meno, ma difficilmente riuscirà a recuperarla prima di maggio, secondo le ultime indiscrezioni. Prima del derby d’Italia, la Juventus ospiterà la Salernitana, mentre dopo i nerazzurri è in programma l’ostica trasferta di Cagliari, contro una squadra che avrà un disperato bisogno di punti salvezza.

Lesione del legamento ufficiale, campionato finito per Nandez

La situazione di classifica dei rossoblù è tutt’altro che tranquilla. La dolorosa sconfitta incassata sabato scorso nello scontro salvezza con lo Spezia ha mantenuto il Cagliari a tre punti dal Venezia terzultimo, con i lagunari che però devono recuperare la partita con la Salernitana. Ma un’altra cattiva notizia per Walter Mazzarri arriva dal fronte infortuni. Con ogni probabilità Nahitan Nandez rientrerà solamente nelle prossima stagione, saltando dunque anche il match del 4 aprile contro la Signora. Il centrocampista uruguaiano, praticamente mai sceso in campo nel 2022, deve fare i conti con una lesione del legamento collaterale mediale.

“A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in allenamento – si legge nella nota ufficiale dello staff medico del Cagliari – il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali e ad una visita specialistica eseguita dal professor Pier Paolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma. Iter diagnostico e tempi di recupero da valutare”.