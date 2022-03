Calciomercato, doccia gelata Juventus: la “carezza” ufficiale che cambia tutto

Calciomercato, l’esterno spagnolo ha superato il periodo difficile e adesso la sua partenza non è più scontata. Bianconeri beffati.

Parole al miele per il club, per l’allenatore, per un intero ambiente che fino a poco tempo fa sembrava avergli voltato le spalle. E adesso, da sicuro partente e con le valigie in mano, potrebbe trasformarsi in uno dei nuovi punti fermi del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Marco Asensio si sta prendendo la sua rivincita personale. Reduce da stagioni in chiaroscuro, sotto la guida dell’esperto tecnico italiano è apparso completamente rigenerato, come confermano le recenti prestazioni. E non si è fatto problemi a raccontarlo in una lunga intervista a GQ Magazine, soffermandosi anche sull’ottimo rapporto, franco e quasi paterno, che si è creato con Ancelotti, il quale ultimamente lo sta impiegando in più ruoli. “Mi sento molto bene dopo aver passato un paio di anni difficili – ha detto Asensio all’edizione spagnola della storica rivista – Sto finalmente ritrovando la mia strada. Mi sento molto bene e sono contento. Grato per la fiducia che il mister mi sta dando: in campo ho la possibilità di svariare in diverse posizioni, mi piace questa libertà tattica che non mi fa più sentire legato esclusivamente alla fascia”.

Calciomercato Juventus, Asensio potrebbe rimanere al Real Madrid

La fiducia che Ancelotti ripone nel giocatore potrebbe cambiare, a questo punto, le carte in tavola. Adesso la sua partenza non è più scontata: non una buona notizia per la Juventus che figurava tra le società interessate al nazionale spagnolo nel caso in cui avesse deciso di lasciare il Real Madrid, club che lo acquistò nel 2016 dal Maiorca e che gli ha permesso di vincere tutto quello che c’era da vincere, sia in Spagna che in Europa.