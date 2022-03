Calciomercato Juventus, offerta ridicola per Dybala: “Lo lascia andar via”

Calciomercato Juventus, l’intenzione dei bianconeri sul futuro di Paulo Dybala è ormai chiara: la rivelazione in tv.

All’indomani dell’inattesa battuta d’arresto contro il Villarreal, che ha impedito alla Juventus di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, i bianconeri devono rituffarsi in campionato dove sperano di recuperare punti preziosi per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Tuttavia, a tenere banco è ancora il caso Dybala. La Joya – gettato nella mischia da Allegri contro il “Sottomarino Giallo” nell’ultimo quarto d’ora – non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022: così come per le analoghe vicende legate a Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio, la “Vecchia Signora” ha deciso di procrastinare la data del summit tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore. La situazione concernente l’attaccante argentino vive una fase di stallo: quello che è certo, è che la Juventus metterà sul piatto della bilancia un’offerta inferiore – sia per durata, che per emolumenti – rispetto a quella con la quale era stato trovato un accordo qualche mese fa. Il rischio rottura, però, sarebbe dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | Rivelazione di Caronni alla CMIT TV

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, Matteo Caronni – da sempre molto attento alle vicende in casa Juve – ha esternato il suo punto di vista, manifestando un certo scetticismo in merito ad una possibile fumata bianca. Ecco le sue parole: “Mi sembra di capire che l’idea della Juventus sia quella di lasciar andar via Dybala: un summit ci sarà, ma immagino che la dirigenza metta sul piatto un’offerta talmente al ribasso da farsi dire no“. Inter e Barcellona, ma non solo, restano alla finestra: soprattutto Marotta, potrebbe affondare definitivamente il colpo se ci fosse una fumata nera tra Dybala e Cherubini & company.