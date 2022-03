Esonero Allegri: la quota dei bookmaker è clamorosa

Juventus, ieri una pesante eliminazione in Champions League che ha fatto impennare la quota esonero sui bookmaker, ecco cosa sta succedendo.

Juventus, ieri sera i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League nel ritorno degli ottavi in casa, contro un Villarreal attento ma, comunque, accessibile. Un pesante 0-3 sfortunato quanto vai ma che non ha risparmiato critiche per l’allenatore Massimiliano Allegri e per la squadra.

La quota dei bookmaker per l’esonero di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta pesante di ieri sera, è salita vertiginosamente. Su ‘Goldbet’ l’esonero del mister toscano è dato a 25. Una situazione più preoccupante del solito.

Esonero di Allegri salito a 25 | Quota clamorosamente alta

Una quota clamorosamente alta che, stando ai bookmaker, metterebbe seriamente a dubbio la permanenza del mister toscano nella prossima stagione. In tal caso, per la Juventus, si tratterebbe di tre esoneri consecutivi, prima con Maurizio Sarri, poi con Pirlo e in questo caso, se così dovesse essere, anche con Allegri. Come detto poc’anzi, le critiche dopo la sconfitta di ieri sera sono state pesanti.

Gli stessi tifosi si sarebbero scagliati contro il mister e sui social hanno commentato tutto il rammarico di un risultato “bugiardo” sulle azioni ma che, nonostante tutto, poteva essere gestito meglio. La Juventus ha perso una squadra non certamente ai vertici del suo campionato e il passaggio del turno, questa volta, doveva essere compiuto soprattutto con una squadra, sulla carta, più forte del Villarreal. Nei prossimi mesi, quindi, scopriremo quale sarà il futuro dei bianconeri che a questo punto si giocano ancora la Coppa Italia e la qualificazione in Champions per la prossima stagione: obiettivo quarto posto.