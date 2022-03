Rudiger alla Juventus: apertura improvvisa | “Sono stato bene”

By

La Juventus dovrà per forza di cose tornare sul mercato nei prossimi mesi per rinforzare e ringiovanire la rosa di Massimiliano Allegri.

La cocente eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League ha sottolineato le carenze di una squadra che non è riuscita a competere con le big europee. A parziale scusante di Morata e compagni c’è da dire che le ultime settimane non sono state fortunate. Allegri ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e chi è andato in campo ha accusato un pizzico di stanchezza che alla fine è stata fatale.

Ora l’obiettivo è quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi possibili, poi si guarderà inevitabilmente al calciomercato. Perchè ci sono diversi tasselli da inserire in squadra, ogni reparto ha bisogno di qualche ritocco e di qualche elemento che possa essere una colonna della Juve del futuro.

Juventus, Rudiger ha buoni ricordi della sua esperienza in serie A

La difesa va rinnovata, visto che Bonucci e Chiellini si avviano alla conclusione della carriera. C’è soprattutto un nome che potrebbe mettere d’accordo, visto che porterebbe in dote alla Juve carisma, forza e spessore internazionale. Stiamo parlando di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il difensore aspetta l’offerta giusta ed è probabile che continui la sua carriera lontano dall’Inghilterra. Dove è però ancora un mistero. A “Sky Sport” proprio Rudiger non ha chiuso nessuna porta. “Il mio futuro? Ora sono qui e sto bene, sono contento, vedremo cosa fare. L’Italia? Sono stato bene”.