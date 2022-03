Calciomercato Juventus, uragano Allegri: quattro innesti per una rosa da sogno. Secondo il Corriere dello Sport ecco gli obiettivi

La rosa di Massimiliano Allegri va rifondata. Sia in difesa che in mezzo al campo. In attacco invece le cose vanno un poco meglio anche se rimane sempre il dubbio di quel contratto ancora non rinnovato a Paulo Dybala che potrebbe costringere Cherubini a muoversi anche per la prima linea. Ma le priorità almeno per il momento sono veramente altre.

Partiamo dal centrocampo: Locatelli e Zakaria ovviamente sono intoccabili e anche McKennie che ha convinto Allegri alla fine dovrebbe restare, sempre che non arrivi un’offerta irrinunciabile per il texano che cambi le carte in tavola. Il nome importante seguito in mezzo, visto che l’addio quasi certo di Rabiot e Arthur, entrambi sul mercato, è quello di Gravenberch. Resta in piedi quello di Tielemans, mentre sembrano lontano Renato Sanches, vicino a un accordo con il Milan. Con Pogba sullo sfondo e con Jorginho come obiettivo.

Calciomercato Juventus, trattenere De Ligt

Il vero obiettivo dietro secondo il Corriere dello Sport sarà quello di trattenere De Ligt. Le sirene sull’olandese non si fermeranno facilmente, ma Cherubini ha tutta l’intenzione di tenere duro sulla questione, rispendendo al mittente tutte le offerte che per ovvi motivi arriveranno. Ma c’è da affiancare qualcuno all’ex Ajax: Rudiger o Bremer ad esempio, che porterebbero personalità in un reparto che ha bisogno di gente pronta. A sinistra invece con Alex Sandro sul mercato e che quindi andrà sostituito, rimangono in lizza i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Anche se c’è una lista di giovani pronta anche, Wijndal, Udogie e Cambiaso. A destra invece tutto su Bellanova, la Juventus starebbe già tentando di bloccarlo.