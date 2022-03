Calciomercato Juventus, strappo Dybala | Messaggio shock: “Non lo vogliamo”

Calciomercato Juventus, la telenovela Dybala si infittisce di nuove puntati: il messaggio della società è senza appello.

Nella giornata di lunedì, si dovrebbe tenere il tanto atteso incontro tra la Juventus e l’entourage di Paulo Dybala per provare a fare il quadro della situazione in merito alle trattative per il rinnovo di contratto. Tuttavia, la comunicazione che la dirigenza avrebbe fatto trapelare all’indirizzo dell’entourage della Joya, non sarebbe dei più distensivi.

Come riferito da gazzetta.it, il club bianconero avrebbe deciso di voltare le spalle ad Autun che, per la Juventus, non avrebbe ancora i requisiti professionali riconosciuti dalla FIFA. Un messaggio di assoluta rilevanza che, a pochi giorni dall’incontro probabilmente decisivo nell’esito delle contrattazioni, potrebbe sortire un effetto boomerang piuttosto importante. Ricordiamo che Antun è un uomo di fiducia del clan Dybala, entrato in scena dopo la rottura dei rapporti con Pierpaolo Triulzi.

Calciomercato Juventus, rottura con l’agente di Dybala: la società ha deciso

Staremo a vedere se questa presa di posizione netta da parte dell’establishment bianconero possa sortire effetti devastanti. De facto, come annunciato da Arrivabene nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, con il numero 10 era stato trovato un accordo, che la Juventus ha deciso di non concretizzare a dicembre, però, avviando un dietrofront inaspettato che ha contribuito ad incancrenire un rapporto che sembrava sul punto di essere consolidato. E così, dall’offerta dei 10 milioni di euro annui si potrebbe passare ad una proposta molto più bassa, ad una durata inferiore: radiomercato parla di un’offerta da 7 milioni di euro a stagione, ma mai come stavolta il condizione è dietro l’angolo. I colpi di scena non sono ancora finiti.