Calciomercato Juventus, scelto il “nuovo Frattesi” | Scacco matto all’Inter

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno manifestato un certo interesse per il giovane calciatore dell’Empoli che piace anche a Marotta.

Empoli è notoriamente una fucina di talenti. Hanno un certo fiuto, nel piccolo centro toscano alle porte di Firenze. Sono anni che la società gestita dal presidente Fabrizio Corsi ha intrapreso la politica di puntare sui principalmente sui giovani, valorizzarli e poi ricavarne delle enormi plusvalenze, in moda tale da “autofinanziarsi” e dare sempre maggiore respiro al progetto. Con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Non è detto che alla fine tutti riescano ad esplodere, ma solitamente se un giocatore proviene dal loro vivaio è quasi una garanzia. Quest’anno gli azzurri sono stati protagonisti di un vero e proprio exploit nella prima parte della stagione. Da gennaio in poi sono un po’ calati, ma la salvezza è ormai ipotecata da tempo. Merito di un gruppo affiatato e di qualità ma anche di un allenatore di grande esperienza che con le nuove leve sa come comportarsi: Aurelio Andreazzoli. Tanti i giocatori che si stanno mettendo in mostra dalle parti del “Castellani”, sui quali le big della Serie A hanno già effettuato diversi sondaggi.

Calciomercato Juventus, Viti e Asllani nel mirino bianconero

Tra le società che stanno monitorando con attenzione la stagione dell’Empoli c’è l’Inter ma anche la Juventus, intenta a finalmente a perseguire la cosiddetta “linea verde”. Nel mirino dei bianconeri sono finiti il difensore Mattia Viti e il regista Kristjan Asllani, entrambi ventenni. Partiti dalla panchina, hanno conquistato sempre maggiore spazio a campionato in corso, diventando in breve tempo due punti fermi nell’undici di Andreazzoli. Si sta mettendo in luce soprattutto il centrocampista di origine albanese, che in molti considerano il “nuovo Frattesi”. Asllani farebbe gola alla Juventus, come riporta Tuttosport, che a fine stagione potrebbe decidere di acquistare il calciatore anticipando la concorrenza nerazzurra e lasciarlo in prestito in Toscana.