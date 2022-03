Calciomercato, rischio esonero per Allegri | La Juventus ha deciso

Calciomercato Juventus, Allegri nell’occhio del ciclone e bersagliato dalla critica: Agnelli ha deciso sul suo futuro.

La rimonta in campionato, la vittoria nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia e più in generale la rivalutazione di alcuni calciatori che sembravano fino a pochi mesi fa ai margini del progetto bianconero, avevano indotto non pochi tifosi a pensare che la mano di Allegri avesse riportato finalmente quella mentalità vincente da tempo ricercata.

E invece, il KO tecnico patito contro il Villarreal ha alimentato nuovamente dubbi, polemiche e un generale senso di scoramento. Il secondo tempo della sfida contro il “Sottomarino Giallo” grida vendetta, dove una Juventus poco reattiva non ha mai impensierito seriamente Rulli, esponendosi alle ripartenze letali della squadra di Emery. Il tempo dei processi, improvvisamente silenziati, è ripartito, senza soluzione di continuità, al punto che c’è chi si è spinto a mettere in dubbio la stessa permanenza di Allegri sulla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri blindato: Agnelli non ha dubbi

Come riferito da “Tuttosport“, però, Allegri è ben saldo al timone della Juventus, blindato da un contratto quadriennale a 9 milioni di euro a stagione sottoscritto poco meno di un nuovo anno. Ragion per cui, un suo eventuale esonero rappresenterebbe un vero e proprio bagno di sangue per le casse bianconere, dell’ordine dei 50 milioni di euro, soldi a cui bisognerebbe aggiungere quelli da destinare all’eventuale nuovo allenatore. Agnelli e tutto il management della “Vecchia Signora”, crede fermamente nel progetto allegriano, e al tecnico livornese è affidato il compito – non semplice – di risollevare le sorti di una squadra che necessita sicuramente di ulteriori rinforzi in zone nevralgiche del campo. L’intenzione del club, però, è quella di affidarsi alla sapiente gestione del penta-scudettato per provare a far ripartire un nuovo ciclo, dopo un’epopea ininterrotta di soddisfazioni in campo nazionale.