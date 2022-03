Calciomercato Juventus, 4 rinforzi in Sudamerica | Sbarco anti City e Barça

Calciomercato Juventus, quattro colpi alla “Kaio Jorge”: lo sbarco in Sudamerica è imminente: i nomi sul taccuino di Cherubini.

Il nuovo corso della Juventus – come noto – fa della valorizzazione dei giovani uno dei leit motiv della sua fisiologica ricostruzione. In questo faticoso percorso che la dirigenza si è proposto di raggiungere, le intriganti occasioni che si possono materializzare dal Sudamerica ricoprono un ruolo tutt’altro che banale.

Bentancur, Kaio Jorge e Soulé, per citarne alcune: lo sguardo della Vecchia Signora – che ha un disperato bisogno di rifarsi il look – scruta orizzonti lontani, arrivando a lambire le soglie di quella che per secoli è stata definitiva la patria incontaminata del calcio. Prospetti di talento, futuribili, ma che possano dare il proprio contributo anche nell’immediato, dai costi relativamente ridotti: target non banali, associabili a profili che la Juventus monitora da tempo e sui quali ora come ora vuole agire d’anticipo.

Calciomercato Juventus, caccia a giovani di talento: quattro nomi nel mirino

Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, da giorni si vocifera di uno sbarco imminente di uno stretto collaboratore di Federico Cherubini in Sudamerica. Prima tappa in Brasile, dove la Juventus avrebbe messo gli occhi su Kaiky Fernandes Melo, in patria definito il nuovo Marquinhos. Mettere le mani sul diciottenne difensore brasiliano, però, non sarà affatto facile, visto che il prospetto – legato al Santos da un contratto in scadenza nel 2023 – è seguito con particolare attenzione anche dal Barcellona. Fari puntati anche su Johnny, centrocampista di origini statunitensi dell’Internacional di Porto Alegre, e sul terzino sinistro di proprietà del Flamengo, Ramon. Spostandoci in Argentina, nei radar della “Vecchia Signora” da tempo è comparso il nome di Valentin Barco, monitorato con estrema attenzione anche dal Manchester City.