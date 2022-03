Juventus-Salernitana, Allegri non ne può più: doppio forfait pesante

Juventus-Salernitana, emergenza continua in casa bianconera: due le assenze quasi certe in vista della gara con i granata.

Non bastava la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League. In casa Juventus continua a tenere banco la questione infortuni. In verità sono già diverse settimane che Massimiliano Allegri è costretto a fare i conti con una rosa ridotta all’osso. Dove le alternative ai titolari sono spesso i ragazzi dell’Under-23, convocati dall’allenatore livornese per non rischiare di giocare in inferiorità numerica.

Questo, intendiamoci, non solleva squadra e tecnico dalle loro responsabilità rispetto a quello che è stato un vero e proprio fiasco europeo. Ma resta un problema non da poco per una squadra ancora in lotta su due fronti, campionato e Coppa Italia. Sarà emergenza anche contro la Salernitana, ultimo match prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La positività al Covid-19 di Locatelli riduce ulteriormente le opzioni a centrocampo, tuttavia anche in difesa gli uomini sono contati. Leonardo Bonucci, ad esempio, fa ormai presenza fissa a bordocampo quasi in qualità di “allenatore aggiunto”, ma il dolore al polpaccio gli impedisce di dare una mano ai suoi compagni all’interno del rettangolo di gioco.

Juventus-Salernitana, scontate le assenze di Bonucci e Alex Sandro

Sembra un “leone in gabbia” il 35enne difensore centrale bianconero, che sta cercando di stringere i denti anche in vista degli imminenti playoff dell’Italia di Mancini. Difficilmente, però, potrà aiutare gli Azzurri nelle partite con Macedonia del Nord e – si spera – una tra Portogallo e Turchia. Finora a giocato a singhiozzo: un tempo nella gara d’andata con il Villarreal e novanta minuti contro l’Empoli. Poi tante panchine, senza mai poter dare il cambio al compagno di turno. Secondo Tuttosport, è praticamente scontato il suo forfait nella sfida di domenica contro i granata di Davide Nicola.

Un altro che salterà quasi sicuramente il match di dopodomani è Alex Sandro: non ha partecipato alla rifinitura alla vigilia di Juventus-Villarreal e con ogni probabilità per rivederlo in campo servirà attendere ancora.