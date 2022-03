Salta il rinnovo, Juventus snobbata | Offerte pazzesche sul piatto

Salta il rinnovo, il centrocampista si allontana sempre di più dal club che lo ha cresciuto e portato sul tetto del mondo.

Tutto è finito in una bolla di sapone. E ad essere onesti, un po’ ce lo aspettavamo. Sergi Roberto, come ampiamente previsto qualche settimana fa dal Mundo Deportivo, non proseguirà la prossima stagione in blaugrana. Il centrocampista e la società non hanno trovato un accordo e quindi, alla fine, non se n’è fatto niente. Tanti saluti e nulla più.

Il 29enne non faticherà a trovare un club che sia disposto ad accoglierlo. Soprattutto ora che è destinato a svincolarsi e che, potenzialmente, può andare via a parametro zero. Chiunque riesca nell’impresa di aggiudicarselo, avrà fatto un colpo non indifferente essendo Sergi Roberto ancora nel pieno della sua carriera. La prima squadra a volerlo è l’Atletico Madrid, ma alla sua porta c’è la fila e Diego Simeone dovrà mettere sul piatto un’offerta molto interessante e competitiva, se vuole accaparrarselo in vista della prossima stagione.

Salta il rinnovo, Atletico Madrid e Manchester City su Sergi Roberto

Fichajes.net fa sapere che anche Pep Guardiola potrebbe volerlo tra i suoi. Il Manchester City, d’altra parte, aveva già provato a portare Sergi Roberto alla sua corte. Era successo la scorsa estate, ma alla fine l’ipotesi era tramontata e il centrocampista era rimasto con il Barcellona. Senza sapere, forse, che non sarebbe durata a lungo.

Tra le altre società in corsa potrebbe esserci anche la Juventus. Che Allegri lo tenga d’occhio non è certo una novità. E acquisirlo a parametro zero sarebbe davvero un colpaccio non da poco. La sua versatilità è certamente un valore aggiunto, e ora che ha rotto con i catalani potrebbe essere il momento giusto per avanzare una proposta concreta.