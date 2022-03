Calciomercato Juventus, assalto a Danilo: lo scambio che gela Allegri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sostengono che un grosso club abbia messo gli occhi sul difensore bianconero, in scadenza nel 2024.

L’obiettivo è alzare ulteriormente il livello. Tornare ai fasti di un tempo non sarà automatico, servirà tempo e programmazione. Ma gli ultimi risultati dicono chiaramente che la strada che il Barcellona ha intrapreso negli ultimi mesi è quella giusta. Ad esempio erano diversi – e legittimi – i dubbi su un allenatore dall’esperienza quasi nulla come Xavi. Ed invece l’ex centrocampista blaugrana si sta rivelando un tecnico assolutamente capace, malgrado debba ancora crescere tanto. Scelta azzeccatissima, per ora.

Anche la campagna acquisti di gennaio sta dando i suoi frutti. Bisognerà fare ancora qualche sforzo, tuttavia, per migliorare una rosa che così com’è adesso non può tornare a competere con i rivali del Real Madrid, che si apprestano a dominare la Liga. Uno dei primi obiettivi del direttore sportivo Mateu Alemany è sistemare l’out destro di difesa. Dani Alves resta un giocatore di spessore e lo sta dimostrando in campo ma la carta d’identità parla chiaro: l’esperto esterno brasiliano non potrà continuare a fare su e giù sulla fascia ancora per molto tempo. E lo statunitense Sergiño Dest, sebbene sia un elemento molto promettente, al momento non fa al caso di Xavi.

Calciomercato Juventus, Dest possibile contropartita?

Secondo il noto quotidiano catalano El Mundo Deportivo le attenzioni di Alemany si stanno rivolgendo anche verso il mercato italiano. Al Barcellona piace molto il bianconero Danilo, che in Catalogna conoscono anche molto bene visto il suo recente passato con la maglia del Real Madrid. Già la scorsa estate ci fu un sondaggio da parte del Barça, ma i blaugrana all’epoca avevano le mani legate per via della situazione economica poco florida. In estate potrebbero riprovarci, sostengono dalla Spagna. Magari proponendo alla Juventus uno scambio con Dest, al momento chiuso da Dani Alves al Camp Nou.