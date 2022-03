Calciomercato, uragano Juventus: rescissione e triplo acquisto da sballo

Calciomercato Juventus, uragano bianconero: doppio colpo che potrebbe diventare triplo. Il giocatore potrebbe richiedere la rescissione del contratto

Il doppio colpo è quasi certo. Potrebbe però essercene anche un terzo. Da sballo. Una tripletta clamorosa che Cherubini potrebbe piazzare alzando il livello tecnico della rosa bianconera in maniera assai sensibile. Insomma, piovono delle importanti conferme.

Non solo la Gazzetta dello Sport, questa mattina, dà praticamente per certo o quasi l’affare Rudiger che dovrebbe tornare in Italia per unirsi alla Juventus la prossima stagione a parametro zero. Anche il giornalista Marcello Chirico conferma le indiscrezioni della rosea, sottolineando, però, che anche un altro elemento del Chelsea potrebbe diventare presto un calciatore bianconero. Parliamo di Emerson Palmieri, di proprietà di Blues ma in prestito al Lione, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club inglese. Di possibilità di rinnovo, con il mercato bloccato, al momento non ce ne stanno. E allora potrebbe essere il secondo colpo senza sganciare un euro.

Calciomercato Juventus, terzo colpo dai Blues

E poi c’è anche la questione relativa a Jorginho. Per lui l’accordo con il Chelsea scade nel 2023, ma c’è sempre la questione societaria che tiene banco da quelle parti. Secondo Chirico, l’ex Napoli potrebbe richiedere la rescissione del contratto e così da svincolato firmare per la Juventus. Un’indiscrezione clamorosa. Un sogno per Allegri che si ritroverebbe, in un colpo solo, con una squadra completamente diversa da quella di questa stagione e con elementi di spessore che alzerebbero, come detto, non solo il livello tecnico della rosa ma anche quello caratteriale. Non dimentichiamo infatti che tutte e tre, l’anno scorso, hanno vinto la Champions League. Insomma, ci sanno fare.

Se questi rumors venissero confermati, ci sono pochi dubbi che la Juventus tornerebbe ad essere la favorita in Italia per lo scudetto e tornerebbe a fare realmente paura anche in Europa.