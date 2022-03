Calciomercato Juventus, nuovo regista per Allegri | “Intesa quadriennale”

Calciomercato Juventus, la svolta è sempre più vicina: salvo clamorosi colpi di scena, Allegri avrà il suo nuovo regista.

La Juventus ha rotto gli indugi. La sconfitta contro il Villarreal non ha intaccato minimamente i piani sul mercato della “Vecchia Signora” che, anzi, ha individuato nel centrocampo e nella difesa i reparti da ritoccare a stretto giro di posta.

Detto di Rudiger, che ha accettato la proposta bianconera di un quadriennale a circa 6,5 milioni di euro, Cherubini sta accelerando anche per il nuovo regista da consegnare a Max Allegri. In Champions, contro l’arcigna proposta di gioco “allegriana” di Emery, la manovra di gioco è apparsa farraginosa, priva di sbocchi: lenta, prevedibile e scolastica, con lo stesso Evra che – nel post partita – ha lamentato la mancanza di cambi di gioco. Per caratteristiche, né Arthur né tantomeno Rabiot sono in grado di velocizzare il gioco; l’unico che potrebbe farlo è Locatelli, ma impiegato nella posizione di mezzala complice le molte assenze, l’ex Sassuolo è stato “privato” di molte sue mansioni in fase di impostazione. Dunque, serve un play maker in grado di dettare i ritmi, e magari beffare la pressione avversaria con rapide verticalizzazioni e sventagliate periferiche.

Calciomercato Juventus, non solo Rudiger | Svolta Jorginho: sprint per l’intesa

Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, l’obiettivo numero per la mediana è diventato Jorginho. Legato al Chelsea da un contratto fino al 2023, l’italo brasiliano sarebbe stuzzicato all’idea di ritornare in Serie A, con la Juventus intenzionata e mettere sul piatto grosso modo la stessa cifra con la quale è riuscita a strappare il sì di Rudiger: 6,5 milioni di euro netti che, grazie ai benefici arrecati dal Decreto Crescita, diventando 10 lordi. Complice le note vicissitudini finanziarie accorse ai Blues, l’indennizzo da corrispondere al club londinese non è considerato affatto un problema: anche su questo versante regna l’ottimismo, con la svolta decisiva che potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane.