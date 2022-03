Calciomercato Juventus, lo porta Rabiot: scambio e ritorno pazzesco

Calciomercato Juventus, bianconeri già scatenati. Dopo l’operazione Rudiger, l’altro obiettivo è un centrocampista: c’è lo scambio.

Calciomercato Juventus, bianconeri scatenati già sul mercato. Dopo una deludente eliminazione, decisamente prematura, in Champions League, la dirigenza ha già voluto rispondere concretamente sul mercato. La ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ha annunciato che Rudiger è già stato bloccato superando la concorrenza del Real Madrid e del Psg ma i bianconeri non intendono fermarsi qui.

C’è sempre un altro grande obiettivo da portare a termine, il cosiddetto regista mancante in mediana. Tutte le strade sembrano essere indirizzate ad un solo nome, quello di Joginho del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Rabiot pedina di scambio per Jorginho

Un giocatore ideale che oltre ad essere compagno di nazionale di molti bianconeri, reduci dalla vittoria dell’europeo, è anche un ottimo conoscitore della Serie A. Il suo passato con il Napoli non viene mai dimenticato e il fascino del campionato italiano sembra indirizzare Jorginho al possibile ritorno già nella prossima stagione. Come scrive ‘Tuttojuve.com’ ci sarebbe anche già l’eventuale soluzione per convincere i blues a cederlo.

Infatti la Juventus offrirebbe il cartellino di Adrien Rabiot, o l’eventuale ricavo di una sua possibile cessione, per arrivare al regista italiano. In questo modo la dirigenza risolverebbe il grande problema del regista, un fardello che i bianconeri si portano – ormai – da troppo tempo, esattamente dall’addio di Pirlo. Da allora in rosa non c’è più stato un giocatore con quelle caratteristiche, ovvero, un profilo capace di servire palloni importanti all’unica punta che in questo caso prenderebbe l’identità assoluta di Dusan Vlahovic. La Juventus intende rilanciarsi subito, con due colpo decisamente assicurati.