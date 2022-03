Calciomercato, fulmine a ciel sereno: “La Juventus si muove per Salah”

Calciomercato Juventus, una notizia certamente sconvolgente quello che potrebbe succedere in attacco la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezione rilanciate da Momblano su Twitter, la società bianconera dopo l’ennesima sconfitta agli ottavi di Champions League, con una squadra tutt’altro che imbattibile, per la prossima stagione ha già in piano di rilanciarsi ad alti livelli puntando autentici fuoriclasse. È il caso infatti di Mohamed Salah.

Momblano stupisce i tanti supporter bianconeri che lo seguono annunciando sul proprio profilo Twitter che, nella prossima stagione, i bianconeri avrebbero preso informazioni proprio sul talentoso giocatore egiziano: uno degli attaccanti, in questo momento, più forti e decisivi al mondo.

Calciomercato Juventus, Salah il nome giusto per l’attacco

Salah non ha certo bisogno di presentazioni. Anche lui con un passato in Serie A, prima alla Fiorentina e poi alla Roma, nella sua avventura in Premier League al Liverpool, ha saputo consacrarsi a livello mondiale vincendo tutto e iscrivendosi alla lista degli attaccanti più forti al mondo. Un colpo assicurato e un talento straordinario.

Tecnica da vendere e se pensato proprio di fianco al nuovo bomber Dusan Vlahovic sarebbe la combo ideale. Salah è un colpo che farebbe, certamente, la differenza ovunque ma è anche vero che bisognerà capire come si muoverà il Liverpool a tal proposito. Certamente Klopp farà di tutto per consolidare il rapporto e, quindi, la permanenza del suo talento numero uno in casa reds ma come spesso capita nel mercato fluido contemporaneo, nulla, è realmente scontato.